Tole so Klemnu naredili na Pop TV

V petek se bo na male zaslone vrnil simpatični Klemen Bučan, ki se ga spomnimo kot voditelja šova Bitka parov. Kot so nam sporočili s komercialne televizije, bo Klemen vodil pogovorno oddajo Survivor: Na robu preživetja. Oddaja bo na sporedu po izločilni oddaji Survivor, v njej pa bodo menda predvajali tudi nerazkrite posnetke s Filipinov.

»Že kot otrok sem imel vsak dan takšne dneve, saj sva z dedkom redno hodila v gozd, kjer sem se učil preživetja v naravi. S seboj sva vzela nekaj piškotov ali lešnikov in sva šla,« je dejal Klemen in dodal, da sta skupaj izdelovala mlinčke na potoku, nabirala gobe, sadje in izdelovala loke. »Bila sva nekaj med Robinom Hoodom in Tarzanom, tako da sem vesel, da se zdaj vračam v okolje svoje mladosti. V svojem studiu, na samotnem otoku, se že počutim kot doma.«