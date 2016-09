Tocki je dobil svojo pesem

Upokojeni trboveljski rudar Franc Vozelj - Tocki se vrača na televizijske zaslone. Nazaj na Kmetijo: nov začetek, le da bo tokrat na posestvu v povsem drugačni vlogi. Ne bo več meril moči, niti ne bo novi mentor, ampak trgovec. Tokratni tekmovalci se bodo z njim namreč pogajali na tržnici. In Tocki obljublja, da bodo pogajanja težka. Ne glede na vse se namreč ne misli dati kar zlahka.



Se pa Tocki od vseh preostalih dosedanjih tekmovalcev resničnostnih šovov razlikuje v prav posebni stvari. Takšni, s katero se tudi sicer lahko pohvali malo ljudi. Ima namreč skladbo, ki govori o njem! Idejo zanjo je podal vodja Ansambla Bojana Kudra pri žaganju drv. Tockija sicer pozna že dolgo, celo v daljnem sorodstvu sta, zanj pa je seveda navijal tudi v Kmetiji. Zaradi njegove prepoznavnosti je tako dobil idejo, da slavnega kmeta uglasbijo. Uroš Točaj je naredil melodijo, Ansambel Bojana Kudra aranžma, Marija Kreže pa se je lotila besed. In nastala je skladba Naš Franc - Tocki. »Zajeti smo poskušali vse stvari, a jih je bilo veliko preveč, in tako ne bi nastala skladba, ampak kar koncert, tako dolga bi bila. Je pa to dejanje logično, saj je Tocki s Kmetijo zaslovel daleč naokoli,« pravi Bojan Kuder. Ker ni šlo drugače, so zajeli le bistvene stvari. Tiste, ki so pri Francu najbolj opazne in ki so si jih tudi ljudje najbolj zapomnili, predvsem zdaj že njegovo ponarodelo frazo Kua' je že? Tu' je tu'. Fraza je seveda omenjena v refrenu. Na podlagi skladbe so Tockiju, ki je pesem sprejel zelo čustveno, saj meni, da so ga zadeli z opisom, naredili še koledar in vanj vključili najpomembnejša doživetja s Kmetije – padec s konja, zlom sekire in drugo. Sicer pa ima na Kmetijo lepe spomine. Spoznal je nove prijatelje, s katerimi je še vedno v stiku, in upa, da bo tudi letos napeto.