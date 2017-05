Točili so solze sreče in žalosti

Čeprav bo priljubljena serija Usodno vino gledalce razveseljevala do konca junija, so ustvarjalci v sredo posneli še zadnje kadre. Slovo za in pred kamerami je bilo zelo čustveno, nam je zaupal Jernej Kuntner. »Zbrali smo se v velikem številu, se družili ob dobri hrani in kapljici, bili smo zelo dobro razpoloženi. Objemali smo se, se spominjali vsega, kar se nam je zgodilo v zadnjih dveh letih, seveda pa smo tudi potočili marsikatero solzo radosti in žalosti, ker se serija končuje,« je povzel igralec. Zbrani so si imeli povedati marsikaj, saj je zabava trajala do šestih zjutraj.

