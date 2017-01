Tjaša in Rok Perko: adrenalinska ljubezenska zgodba

Tjaša in Rok Perko si dovolita sanjati, enako želita tudi sinovoma, petletnemu Oskarju in dvoletnemu Izaku Svarunu. Foto: Polona Pirc

Eden naših najlepših parov: on vrhunski smučar, smukač, simbol brutalne moči, ki mu iz oči sije milina duše, ona seksi lepotica, hkrati pa neustrašna kaskaderka, mama, blogerka in še kaj. Obdajata ju strast in nežnost hkrati, ljubita se iskreno – in to jima daje poseben čar. Tjaša je sinovoma kot popotnico za življenje pred kratkim napisala pismo in ga objavila na svojem blogu. sporočilo, polno ljubezni in vrednot, je njeno veliko ogledalo.

Imela sem srečo, da mi je v smučarski sezoni uspelo ujeti celotno družino Perko. Rok se je za vikend vrnil s treningov in v mrzlem nedeljskem dopoldnevu smo se za fotografiranje dobili v njim tako ljubem centru Ljubljane. Rok in Tjaša, čeprav sta oba preživela mladost v hiši, on na Gorenjskem, v Tržiču, ona na Primorskem, v Kopru, v mestnem življenju uživata. Njuno stanovanje v 10. nadstropju, le streljaj od centra, je najljubši dom, ki si ga lahko zamislita, terasa pa odpira čudovit razgled na prestolnico. »Zelo radi potujemo, ko se Roku konča smučarska sezona, zaklenemo vrata stanovanja in brez skrbi odpotujemo,« pove Tjaša, ki si želi, da bi nekoč lahko odšli na pot okoli sveta.

Iz Tjašinega bloga ***



Oskarju sta z Rokom ime izbrala na njunem priljubljenem otoku, tik za tem je z neba padel utrinek.

Izak Svarun je ime dobil zaradi babic – vsaki je bilo všeč po eno.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.