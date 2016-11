Tjaša Perko zmore sama

Med nedeljskim sprehodom po mestnem jedru smo ob Ljubljanici ujeli družino Perko. Očka in smučarki mojster Rok ter mamica in kaskaderka Tjaša sta nam ponosno predstavila svoja dva sinčka, Oskarja in Izaka. Izvedeli smo, da preživljajo še zadnje jesenske ure skupaj, saj se športnik z reprezentanco že odpravlja v ZDA na začetek sezone. »Ti trenutki so vedno težki, ker smo se čez poletje odlično ujeli, potem pa se je treba spet poslavljati. Sploh za otroka je to najtežji del,« nam zaupa Tjaša, ki je prav te dni spet uprizarjala vratolomne filmske prizore. Njeno adrenalinsko delo se zdi nam, laikom, bolj nevarno, kot je v resnici, zato nas potolaži. »Kot mamica dveh otrok se nikoli ne bi spuščala v kakšne smrtno nevarne prizore. Nepredvidljivim situacijam se lahko izogneš s profesionalnim pristopom in z veliko mero odgovornosti. Sicer pa je prav zanimivo gledati sinčka, kako sta navdušena nad najinim delom, ki ga potem z zanimanjem spremljata na televiziji. Komaj že čakata, da bosta lahko navijala za našega očija,« še izvemo od pogumne Primorke.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.