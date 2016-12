Tini so stopili v bran: Prijavite jo na tekmo, obljubim, da bom zbiral zamaške

Po tistem, ko je Smučarska zveza Slovenije (SZS) v javnost poslala sporočilo o zahtevi Tine Maze, so Slovenci spet stopili na dve strani. Veliko je tistih, ki šampionki ne privoščijo tisočakov, najdejo pa se tudi tisti, ki jo podpirajo.

Po družabnih omrežjih smo pobrskali po mnenjih znanih Slovencev. Voditelj Denis Avdić pravi, da je prav, da Tina za poslovilno tekmo dobi tisto, kar si zasluži in da se ne bo poslavljala vsako leto naslednjih dvajset let, temveč zgolj enkrat.

Pisatelj Feri Lainšček je zapisal takole: »Oprostite, pa saj to ni primer »Tina Maze«, temveč primer »Slovenci«. Ponavlja se tisti tipični slovenski vzorec, ki ga že stoletja ne zmoremo preseči in ga verjetno tudi nikoli ne bomo. Šampionko, ki smo ji dolga leta navdušeni ploskali in se ponašali z njeno svetovno slavo, je treba na koncu kariere sesuti in povaljati v domači brozgi. Le tako bo lahko spet vse, kot mora biti – in mirne rovte!«

Če niso zahtevali 90k, le predlagali: predlog za 90k ni sprejet, ona nastopa, saj ni pogojevala. #enostavno — Franci Kek (@FranciKek) December 15, 2016

Bivši barovec in gostinec Mišo Stevanović meni, da bi morali dati ta denar raje »skromni in borbeni carici Ilka Štuhec«. Tini pa je sporočil, da bi ji moralo biti v ponos in zadovoljstvo kariero skleniti pred domačimi navijači.

Damir Črnčec pravi, da je Tina Maze žrtev podle spletke:

Smo hujši kot Balkanci!Sedaj so @TinaMaze na SZ umazali, ne bo dolgo ko jo bo za "USPEHE NAGRADILA DAVČNA"seveda po naročilo gnile politike. https://t.co/wvEsZPLvys — Franc Kangler (@KanglerFranc) December 15, 2016