Tinetove grožnje: sorodnica spregovorila o stiskah in njegovi mami

Prepir med Tinetom in Anno dobiva nove razsežnosti. Potem ko sta se žalila in vpila eden na drugega, Tine pa je celo grozil s smrtjo , ko je Anna omenila njegovo mamo in jo je zmerjal z »debilno babo«, smo se pogovarjali s Tinetovo sorodnico Špelo M., saj nas je zanimalo, ali je Tine tudi doma tako agresiven. Ta nam je priznala, da sicer ne ve, zakaj mu gre Anna tako na živce, saj da je to bolj vprašanje zanj.

»Tudi nas, ki Tineta dobro poznamo, je reakcija presenetila in očitno je posledica stiske, v kakršni se še nikoli ni znašel. Doma se namreč nikoli ni tako odzval. Je pa sotekmovalcem in tudi gledalcem zamolčal zelo pomembno dejstvo, za katero pa vem, da mu res teži dušo. Tinetova mama je bolna, okreva po operaciji. Izid operacije in zdravljenja je bil in je še vedno precej negotov in Tine je bil pred vstopom celo v dvomih, ali naj gre ali raje ostane ob mami,« je Tinetovo stisko pojasnila Špela.

Tine je naposled le odšel na posestvo, a so mu morali ustvarjalci oddaje zagotoviti, da ga bodo redno obveščali o poteku maminega zdravljenja. »Produkcija mu redno poroča o tem, kaj se dogaja z mamo. Tine doslej te svoje stiske očitno ni zaupal še nobenemu od sotekmovalcev, zato seveda tudi gledalci niso mogli vedeli in razumeti, zakaj je tako izbruhnil ob Anninih opazkah na mamin račun,« Tineta opravičuje njegova sorodnica.

