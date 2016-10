Tineta pošilja k psihiatru, Senad doživel hud šok

Drama med Anno in Tinetom še kar odmeva. Tine je bil zato vidno slabe volje, saj je prepir, ki se je zgodil med njim in Anno , pri njem pustil posledice. Čeprav na pogled nejevoljen, je povedal, da je še vedno motiviran, da nalogo uspešno zaključijo, saj bo imel s tem na voljo vse ugodnosti, ki jih prinaša bivanje v spodnjih prostorih.

Po drugi strani pa ga ne skrbi niti poraz pri tedenski nalogi, saj se bo tako lahko znebil svoje največje nočne more – Anne.

Spor med njima pa močno vpliva na razpoloženje v vijoličasti ekipi. Čeprav so že zgodaj poprijeli delo, da bi ujeli oranžno ekipo, pa večje delovne vneme ni bilo opaziti. Tine je močno nastrojen proti Anni in ji vsakič, ko poskuša kaj povedati, zabrusi, naj bo tiho. Anna je sicer prepričana, da jo Tine želi poslati v areno, kjer se bo morala boriti za obstanek.

Žalitve svoje mame ne bo prenašal

Jasna je najprej prosila Tineta, naj pojasni, zakaj je prišlo do spora med njim in Anno. Povedal je, da je Anna z žaljenjem njegove mame storila tisto, česar ne more tolerirati.

To je bil razlog, da je popolnoma izgubil živce in ni mogel nadzirati svoje jeze.

Zaradi mame Tineta pošilja k psihiatru

Anna je na drugi strani prepričana, da je tako vedenje, kot ga je pokazal Tine, popolnoma neprimerno, in mu svetuje obisk psihiatrične bolnišnice. Poudarila je tudi, da jo je hotel brcniti, a jo je k sreči zgrešil.

Šok pa sta doživela tudi Adriana in Senad, ki sta bila izbrana za prva dvobojevalca.