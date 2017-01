Tina Štrubelj in Simon Oblak: Dezodorant jima je spremenil življenje

Zgodba snovalcev blagovne znamke Nelipot je nadvse podobna priljubljenim hollywoodskim romantičnim komedijam. Tina in Simon sta namreč dve leti delala v isti stavbi in se nista niti enkrat srečala vse do usodnega večera v ljubljanski diskoteki, ko so med njima preskočile iskrice. Po petih letih iskrene ljubezni sta se znašla v evforiji, podobni tisti ob pričakovanju otroka. Njun dezodorant je namreč obnorel kupce in prepričal strokovnjake, da sta z inovativnostjo, predanostjo in pristno zgodbo ustvarila izdelek leta 2017. Oddaja Štartaj Slovenija jima je ponudila odlično platformo za izpolnitev življenjskih sanj: »Želiva si ustvariti vseh pet osnovnih izdelkov, ki jih vsak potrebuje v toaletni torbici. Pred nama so že novi izzivi, saj bova spomladi predstavila najin naslednji izdelek,« sta nam zaupala, polna pričakovanj.

