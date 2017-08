Tina Gorenjak v Kostariki reševala življenja

Tina je bila s hčerko Nino del 15-članske ekipe biologov in prostovoljcev, ki so nesebično reševali življenja in poskrbeli za nadaljevanje vrste skoraj izumrlih želv. Foto: osebni arhiv

S hčerko Nino potujeta že od njenega tretjega leta, ko sta se prvič skupaj odpravili na Kubo. Do danes sta odkrili veliko lepot tega sveta, zato si je gimnazijka zaželela neko novo, globljo izkušnjo, ki ne bi bila le spoznavanje tujih kultur, jezikov, naravnih čudes, ampak nekaj več... V Sloveniji je nekaj društev, ki sodelujejo s svetovnimi prostovoljnimi organizacijami, vendar moraš biti za večino programov polnoleten, in ker je najstnica šele 12. julija dopolnila 18 let, je na spletu našla mednarodno organizacijo International Volounteer HQ s kopico zanimivih programov na različnih celinah. Sprva jo je premamil Madagaskar, a je morala Tina predolgo čakati na snemalne termine, zato sta zamudili prijavni rok. Nemudoma sta zgrabili drugo priložnost in še v sanjah si nista zamišljali, da ju čaka življenjska dogodivščina. Pot ju je vodila na drugi konec sveta, na Kostariko, kjer sta bili del 15-članske ekipe biologov in prostovoljcev, ki so nesebično reševali življenja in poskrbeli za nadaljevanje vrste skoraj izumrlih želv.

