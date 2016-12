Tina Gaber: Štiri leta težav s starejšim moškim

Kako se začne vaše jutro?



Vstanem zadnjo stotinko možno in lovim jutro in svoje življenje v zamiku 15 minut. Uredim se, vozim varen slalom po ljubljanski gneči in uživam v glasbi.



O čem govori SMS, ki ste ga dobili nazadnje?



Da imajo v trgovini točno takšne svetlobne jelenčke, kot sem si jih želela za praznično okrasitev. Obožujem december!



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Selim se, tako da je kar precej mojih misli usmerjenih v to.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Jeseni, ko mi je umrl dedi Gojko. Imela sem ga namreč zelo rada, ker je bil izjemen človek.



Kaj vas najbolj pritegne na nasprotnem spolu?



Oh, ta moška vsemogočnost in božanskost. Da obvlada skoraj vse, česar se loti, in je moj mucek in gladiator hkrati. Me vsak dan spravi v smeh, mi ljubko nagaja, me res ogromno nauči, premaga v športu, me spomni, zakaj sem zanj najboljša, in mi pusti, da sem, kakršna sem.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca, ki vam je povzročal težave?



Ja, več kot štiri leta težav s starejšim moškim, ki je velikokrat stal in nagajal pred mojim oknom, pa mu nismo mogli nič, ker je vseeno stal na javni površini.



Kateri trač na vaš račun vas je nazadnje nasmejal?



Pogosto me nasmejijo, občasno razjezijo naslovi, katerih namen je, da pritegnejo bralce.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



V središču Budimpešte z mojo ekipico, malo prej pa na zabavnem kosilu z zlatima sodelavkama Moniko in Tanjo. Drugače pa bolj redko hodim na pijače, družbo raje premagam v kakšnem activityju.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Oditi za eno leto okoli sveta.



Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Najbrž potovanje na Tajsko in Filipine.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Bila bi čarobna vila, ki bi ljudem izpolnila skrite, a najlepše želje.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju...



Včasih sem mislila, da je bil to skok s padalom z 4200 metrov nad morjem, zdaj pa mislim da je bilo to, da sem sledila svojim sanjam in intuiciji.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



En tak moj simpatičen, izredno živ spomin je, ko smo z družino hodili na Poštarsko kočo na Vršiču in so mi pripovedovali zgodbo o Ajdovski deklici. Ali pa kakšna dobra domača žurka, saj sem otrok zelo mladih staršev.



Kdaj se po navadi odpravite spat?



Po naravi sem bolj sovica, ampak zadnje čase sem veliko bolj pridna in poskušam biti v postelji enkrat do polnoči.

