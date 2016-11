Tina Gaber mu je rešila življenje

»Reševanje enega pujsa ne bo spremenilo sveta, a tej živali bo to spremenilo vse na svetu,« pravi licencirana lobistka, sociologinja in nekdanja miss Hawaiian Tropic. Pred kratkim je namreč na daljavo rešila prašička. Z Marinom sta se 'našla' na facebooku.

»Z deljenjem njegove slike mu je na pobudo Društva za zaščito rejnih živali Koki nov dom iskalo nekaj sto ljudi. Ko sem videla njegove simpatične, zgubane očke in sklonjeno, otožno glavo, se mi je revež tako zasmilil, da sem takoj vedela, da bo naš. Marino je živel v Kopru in je bil darilo za rojstni dan nekemu gospodu. Z družino so bili ljubitelji živali, zato so se odločili, da ne bo končal na krožniku. Zanj so lepo skrbeli tri leta, dokler jim okoliščine niso več dopuščale, da bi ga še naprej imeli. Zato so se mu odločili poiskati nov dom. Žal pa so se javili le tisti, ki bi Marina predelali v klobase,« pripoveduje Tina.

»Sedaj moj Marino živi na ogromnem ranču, kjer ima veliko prijateljev, na primer konje, psička in rešene kokoši. V zavetje ga je sprejela gospa Helena, ki ima v Vipavi šolo jahanja in odlično skrbi za živali. Postrigli smo mu tudi desetcentimetrske parklje in z novo manikiro je več kot poskočen. Še vedno pa ima več kot desetcentimetrske čekane, tako da je kar zverinica. Ampak vseeno je nežen, crkljiv in izjemno pameten. No, pa saj vsi vemo, da so pujski med najbolj inteligentnimi živalmi,« ga ljubeče opisuje Tina.

