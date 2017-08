Tina ga ima zdaj samo zase

Tina in Mark sta zdaj neločljiva. Foto: arhiv Suzy

Mark Vlahovič, sin glasbenika Mikija Vlahoviča, se je vrnil domov. Mladi hokejist, ki je igral pri Slaviji, Salzburgu, zadnjo sezono pa v ZDA, v Oregonu pri ekipi Spartans, bo letos ponosno nosil dres jeseniških železarjev. Mark pravi, da se je v tujini naučil predvsem tega, da je treba biti vedno pozitiven in pomagati ekipi. Ob tem je priznal: »Nisem si mislil, da bom še kdaj igral v Sloveniji, ampak je to velika čast in komaj čakam, da bom lahko nosil dres Jesenic na tekmah v ligi AHL.«

Njegove vrnitve so najbolj veseli domači, oče Miki, mama Petra in sestra Tia, srce pa je ob veseli novici zagotovo najbolj poskočilo izbranki Tini. Mladi par je skorajda neločljiv, zato ni nič nenavadnega, da ju pogosto videvamo na družabnih dogodkih, še posebej rada se Mark in njegova Tina odpravita v kino.

