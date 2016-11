Tin Vodopivec med najbolj smešnimi na svetu

Tekmovanje The Funniest Person in the World (Najbolj smešna oseba na svetu, op. a.) je slovenskega stand up komika Tina Vodopivca stalo precej živcev. Ko je bilo že videti, da se ne bo uvrstil med dvajset najboljših in tako tudi ne v polfinale, je Tin ugotovil, da je nekaj hudo narobe. Njegovega posnetka namreč sploh ni bilo na spletni strani, na kateri so gledalci lahko glasovali. »Ker so pozabili. Le kdo bi se spomnil na malo Slovenijo? Ko sem jim poslal tri elektronska sporočila, je prišlo opravičilo, video pa je bil na spletu s petdnevno zamudo. Potem pa je sledil preobrat. Glasovanje so podaljšali za pet dni,« je razložil Tin.

In potem se je zgodilo tisto, na kar je tudi upal. Uvrstil se je med prvih dvajset najboljših komikov na svetu. »Presenetil me je odziv Slovencev, ki so pridno delili in všečkali njegov posnetek. Prehiteli smo 72 komikov, velike države, kot so Rusija, Francija, Italija. Celo Angležev ni med finalisti,« je presrečen Tin, ki se bo decembra v Helsinkih pomeril v polfinalu.

