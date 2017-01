Tim Kores - Kori in Michael Jackson imata nekaj skupnega

Tim Kores - Kori, radijski voditelj in pevec bo šel na letošnjo EMO s hitom, ki ga je pripravil svetovno znani glasbeni producent iz Los Angelesa Gerhard Joost, ki je bil nagrajen z grammyem. Kori se tako lahko pohvali, da sodeluje z istim producentom kot nekatere svetovne zvezde, kot so Mary J. Blige, Outcast in celo Michael Jackson. Kori se te dni intenzivno pripravlja na nastop na EMI in poelg tega vodi jutranji šov na Hitradiu Center. Mu bo uspelo zmagati? Na letošnji EMI Kori velja za enega glavnih favoritov.