Tim-Kevin Ravnjak besen zaradi spornih posnetkov

Vdori v družabna omrežja niso prav nič nevsakdanjega, na udaru pa se najpogosteje znajdejo znane osebnosti. Zadnje mesece so številni znani Slovenci tarnali in se jezili zaradi ukradene identitete na spletu, tokrat pa se je oglasil še Tim-Kevin Ravnjak, deskar na snegu v prostem slogu. Nekdo je namreč vdrl v njegov snapchat profil, nepridiprav pa naj bi v nekaj minutah objavil precej sporne posnetke. »Oseba, ki je to objavila, zagotovo hrepeni po pozornosti in ni zadovoljna s svojim življenjem,« pravi Tim-Kevin, ki se je prijateljem in sledilcem opravičil za nastalo situacijo, nato pa je zadevo še prijavil.

