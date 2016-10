Tim Gajser odstopil sobo Radu Muleju

Vsestranski Rado Mulej ne skriva, da je velik oboževalec Tima Gajserja, mladega slovenskega motokrosista in svetovnega prvaka v razredu MXGP. Pri družini Gajser je preživel dva čudovita dneva, česar pa Rado ni načrtoval. »Preživel sem vrhunski dan z družino Gajser, in ker se nam je dan zavlekel v noč, me nikakor niso spustili domov. Legenda Tim Gajser mi je odstopil svojo sobo,« je bil ganjen Rado, ki ima za Timovo družino le pohvale. »Neverjetna srčnost, iskrenost, predanost,« jih opiše in v šali Timovega očeta Bogomirja predlaga za predsednika države, ob tem pa doda, naj se na koledar uvrsti Gajserjev dan, ki naj bo vseslovenski praznik.

