Tiar pri frizerju

Takole so Tiarja postrigli v salonu NK Maribor. Foto Marko Pigac

NK Maribor je ena najmočnejših slovenskih športnih institucij. Prav tako edino podjetje, ki je sposobno le na svojem prodajnem mestu razprodati stadion. Tokrat so odprli že tretjo Vijol'čno bajto, trgovino z več kot 250 izdelki NK Maribor in frizerskim salonom, kjer se lahko postrižete na Tavaresa, Šmeja in druge ase 13-kratnih državnih prvakov. Med prvimi je nogometno pričesko dobil mali Tiar, sin sicer bolj znanega estradnega nastopača Damjana Murka.