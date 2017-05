Thompson po pomoč k hrvaški diplomaciji

MARIBOR – Včeraj dopoldne, tri dni pred napovedanim koncertom splitskega pevca Marka Perkovića - Thompsona, so glasbenikov sobotni nastop v Mariboru med 22. uro in 00.30 naslednjega dne, bil bi prvi na slovenskih tleh, prepovedali.



Načelnica Upravne enote (UE) Maribor, mag. Ksenija Klampfer, nam je potrdila, da je upravna enota sledila predlogu Policijske postaje Maribor 1 (PP MB 1), ki je ocenila, da je dogodek »glede na svetovnonazorsko usmerjenost glasbenika« in druga dejstva bolje prepovedati.



Še več, koncert bi bil lahko v skladu s 165. členom KZ-1 sramotenje slovenskega naroda, v odločbi se omenja tudi, da organizator nima pregleda nad tem, komu, kateri kategoriji občinstva so bile vstopnice prodane (kot nepredvidljiva se omenja spletna prodaja vstopnic v Avstriji in na Hrvaškem), skratka, koncert naj bi pomenil »povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj«.



