Težave Marijana Novine

Medtem ko je zadnje čase vse bolj priljubljen trend daljših in negovanih brad, ki jim moški posvečajo precej časa, se glasbenik in tekmovalec letošnje sezone priljubljene oddaje Znan obraz ima svoj glas Marijan Novina požvižga na modne muhe. Njegov obrazni okras je namreč nekaj zelo posebnega, tako zelo, da se za njim zadnje čase obračajo številne glave. Dolga, nekoliko nakodrana brada mu je v ponos, zato jo skrbno neguje in vzdržuje, težave se pojavilo za mizo, natančneje, kadar se pred njim znajde krožnik juhe. Marijan nam je malo za šalo in malo zares zaupal, da si mora brado oviti in speti, če ne želi, da mu ta pade v krožnik.

