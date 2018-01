Tepejo se za Špelo Grošelj

Če sklepamo po fotografijah z instagrama, se Špela in Gregor neznansko zabavata. Foto: Instagram

Medtem ko Špela Grošelj s svojim dragim Gregorjem Kirschem uživa na njunem prvem skupnem potovanju, se v Sloveniji odvija prava drama. V javnost so privrele zelo pikantne podrobnosti o sporu, ki se vrti okoli resničnostnega šova The Biggest Loser, v katerem je blestela Grošljeva. Veliki finale si je ogledalo rekordno število gledalcev, pevka in voditeljica pa je v prvi sezoni suvereno opravila svojo vlogo. Po odzivih sodeč je bila ljudem všeč, s čimer pa se menda ne strinja nekdo iz produkcijske ekipe, saj se je želijo znebiti na precej zahrbten način. Ves ta čas, ko je ona nič hudega sluteč na drugem koncu sveta, se ji niti sanja ne, kaj jo čaka ob vrnitvi.

Novica, da naj bi bila v fizični obračun vpletena generalni direktor Planet TV Vladan Andjelković in producent Dare Hriberšek, nas je osupnila, kaj se bo iz te intrigantne limonade izcedilo, pa bomo očitno izvedeli kmalu. Razpis za drugo sezono shujševalnega tekmovanja je namreč že v polnem teku, prijavilo se je več sto kandidatov, še vedno pa menda ni jasno, kdo bo producent in kdo voditelj. Za odgovor smo želeli povprašati tudi Špelo in jo zmotili med romantičnim oddihom, vendar nam je na Daljni vzhod ni uspelo priklicati.



