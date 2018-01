Televizijec sestopil s sedežnice, se zgrudil in umrl

V torek, 16. januarja, je nad snežno belino Mariborskega Pohorja padla temna senca, običajno radostno in prijateljsko srečanje novinarjev, ki jih je na tamkajšnje pobeljene strmine pripeljalo novinarsko prvenstvo v alpskem smučanju in smučarskih tekih, je zatemnila smrt. Prav tam, na hladnem snegu, je v 74. letu starosti namreč ugasnilo življenje dolgoletnega novinarja RTV Slovenije Vilija Gučka. Umrl je med prijatelji in kolegi, s katerimi je delil ljubezen do smuke.

Predvidevamo, da bi si Vili tako želel.



Vsakoletno novinarsko prvenstvo se je začelo v znamenju veselja ob vnovičnem snidenju. Letos se jim je po nekajletnem premoru namreč znova pridružil Vili. Vitalen kot vselej si je tudi predvčerajšnjim zjutraj nataknil smučarsko opremo, stopil na smuči in se v krogu somišljenikov in sotekmovalcev odpravil na bele strmine. A ko ga je sedežnica pri Hotelu Bellevue okoli 11. ure dopoldne pripeljala do vrha, je sestopil, nato pa se zgrudil na hladna tla.



Takoj so mu priskočili na pomoč reševalci in drugi. Polurno oživljanje žal ni bilo uspešno, zato so helikopter, ki so ga nemudoma poklicali, sklonjenih glav odpoklicali. »Dali so vse od sebe, se maksimalno trudili,« je povedala Duška Lah iz Društva novinarjev športnikov Slovenije (SCIJ), pod okriljem katerega poteka tekmovanje, letos ovito v črno. Vse udeležence je Vilijeva nenadna smrt močno pretresla, a so po pogovoru in premisleku sklenili, da nadaljujejo tekmovanje do sobotnega konca, četudi bodo prvenstvo glede na nesrečne okoliščine nekoliko prilagodili. »Predvidevamo, da bi si Vili tako želel,« je dejala Lahova in dodala, da so se od njega že zvečer tudi poslovili. Pri sedežnici so mu v spomin prižgali svečko, nato pa se ga spomnili še z njemu ljubo pesmijo Sam po parku.



Vili je novinarske prispevke začel pripravljati že tedaj, ko je televizija še gostovala v sosednji stavbi, na Radiu Slovenija. V dolgoletni karieri je poročal o različnih temah, najpogosteje gospodarskih, se posvečal tudi stiskam ljudi in redno sooblikoval oddajo Tednik, četudi se je morda nato najbolj našel v avtomobilistični oddaji 10.000 obratov. Z njo se je leta 2005 tudi poslovil od televizijskih kamer in v jeseni življenja počel to, kar mu je bilo najbolj ljubo. Užival na morskem zraku in lovil ribe ter smučal po belih strminah.