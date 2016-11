Tekmovalka mokra in razgaljena, na posestvu pa zmeda

Tekmovalci se še niso vrnili v običajni ritem, saj še vedno pogrešajo kar lepo število stvari. Po razdejanju, ki jih je čakalo po sobotni areni, so začeli iskati izgubljene predmete, ki so bili razmetani po posestvu. Anna je bila v ta namen pripravljena odvreči tudi nekaj oblek in se potopiti v mrzlo vodo.

Še isti dan so namreč opazili, da krožniki ležijo na dnu ribnika, a njihov poskus, da bi jih izvlekli, ni bil uspešen. Anna je ugotovila, da jih bo najlažje potegnila na suho, če se bo kar sama podala vanj. Slekla se je do spodnjega perila in zabredla v hladno vodo. Brez sramu je pokazala svoje obline in pri tem povedala, da je tako hotela dokazati sotekmovalcem, da je tudi ona iz pravega testa za preživetje na posestvu: »Sem prišla v Kmetijo za preživetje, in če se pač mladi in 'nabildani' fantje ter nekateri mladi moški niso izkazali, da bi šli krožnike rešit, sem si rekla: '50 let sem stara, a bom dokazala, da ženska pri teh letih še ni za na odpad.'« »To, Anka,« so na videz srečni komentirali fantje, ki si niso upali v vodo, ženske pa so bile manj navdušene.

Novo obdobje na posestvu

Tekmovalci so nestrpno pričakovali Boževo pismo, za katerega so mislili, da jim bo razjasnilo marsikatero stvar. Namesto tega pa so bili le še bolj zmedeni, saj na koncu ni bilo zapisanega imena nove glave družine. Na posestvo je prišla voditeljica Jasna, ki je tekmovalcem končno razkrila, kaj jih čaka v prihodnosti in kako bodo izbrali glavo družine.

Tekmovalci so že lahko slutili, da se obetajo določene spremembe, saj jih je po vrnitvi iz arene čakalo pravo razdejanje. Jasna jim je potrdila, da so tekmovalci že zakorakali v novo obdobje z imenom Obstanek najmočnejših. V tem obdobju se bodo vsi ponovno združili v eno družino, glavo nove družine pa so nato izbirali z glasovanjem. Vsak od tekmovalcev je oddal po en glas in po prvem krogu so bili na prvem mestu izenačeni kar trije tekmovalci, vsi člani levega krila. V ponovljenem glasovanju pa je največ glasov dobil Matic in postal novi glava družine. Kot glava družine bo prebival v spodnjem delu hiše, ostali kmetje pa na seniku.

Glava družine izbere tudi prvega dvobojevalca, drugega pa z glasovanjem določijo kmetje. Dvobojevalca se nato pomerita v vseh treh vrstah dvoboja, njihov vrstni red pa določi drugi dvobojevalec, jim je še povedala Jasna pred svojim odhodom.