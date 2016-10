Tekmovalec Survivorja žaluje: Upam, da se srečava v nebesih

Tekmovalec resničnostnega šova Survivor: Filipini žaluje. Sandi je na facebooku prejšnji teden objavil, da je umrl njegov dedek, ki je živel v Bosni in Hercegovini. »R. I. P. Dedi, ne morem verjeti, da se je tvoje srce danes zaustavilo. Upam, da veš, da boš večno v mojem srcu, mislih, in upam, da se srečava v nebesih. Ljubim te in te že pogrešam 8. 2. 1934–26. 9. 2016.«

Prijatelji, sotekmovalci iz resničnostnega šova in oboževalci so mu že izrekli sožalje. Sandi pa se je skoraj vsakemu izmed njih zahvalil za zapisane besede.

»Soborec, drži se, veliko nas je s tabo,« je zapisal Jurij, sožalje mu je izrekla tudi Sara.