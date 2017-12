Tekmovalcem sta jo trenerja pošteno zakuhala

V šovu The Biggest Loser Slovenija so se zgodile spremembe. Za to sta zaslužna trenerja Jan in Nataša. Že minuli teden so se skupine na treningu prvič nekoliko premešale in ženske iz nekdanje modre skupine so ugotovile, da so kos tudi Natašinim vadbenim zahtevam.

Nervoza in strah

Jan pa je zdaj napovedal, da bodo znova premešali skupine. In seveda so bili tekmovalci zato malce nervozni, sploh Indira, Sabina in Mojca. Želijo si namreč ostati skupaj.