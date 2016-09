Tekmovalca survivorja obdarila osnovnošolce

Tekma v resničnostnem šovu Survivor se je na televizijskih zaslonih šele dobro začela, tekmovalci pa so, ker se je šov snemal vnaprej, že doma. Med tistimi, ki po vrnitvi ne počivajo križem rok, ampak so se že lotili novih stvari, sta tudi tekmovalca Simona Potočar in Franko Bajc.



Dolenjsko-primorski dvojec, čeprav sta bila tekmeca, prijateljuje tudi po koncu šova, začela pa sta tudi sodelovati. Da sta se našla tudi po glasbeni plati, ni naključje. Simona je namreč glasbena menedžerka, Franko pa bobnar v skupini Neonate, njun glasbeni okus je podoben. Simona se je te dni z bobnarjem Markom Soršakom - Sokijem mudila v Ajdovščini, od koder je doma tudi Franko. Bobnarja sta se seznanila prek nje in skupni jezik hitro našla tudi dobrodelno. Franko se je namreč pridružil Sokijevi dobrodelni akciji, v sklopu katere ta že več kot dve leti obiskuje slovenske osnovne šole. Mladim talentiranim glasbenikom podarja glasbila in glasbeno opremo. V Ajdovščini so odprli novo osnovno šolo, za donacijo inštrumentov in opreme je zaslužna omenjena trojica. Že 27. obdarjena osnovna šola v sklopu Soršakovega projekta 20 za 20 je v dar prejela set bobnov s činelami, električno kitaro, elektro-akustično kitaro, pripadajoča ojačevalca, cajon in dodaten pribor.