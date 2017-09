Tega o voditeljici Kmetije niste vedeli

Voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič je vse prej kot klasična ženska. Ima kar devet tatujev, največji, lovilec sanj, ki ga ima na hrbtu, meri zavidljivih 40 centimetrov. Štajerka obožuje adrenalin in vse, kar je povezano z njim, torej ne preseneča, da je strastna motoristka. Navdušuje se tudi nad računalniškimi igrami, kar 10 let je igrala world of warcraft, po liku iz nje je celo poimenovala svojega hrta Tiriona. Ko gre za sladkanje, se jim prav nič po žensko ne odreka. Že v otroštvu je oboževala torte, to ljubezen pa goji še zdaj, saj si vedno rada privošči košček. Kot prava Štajerka je strastna navijačica NK Maribor. »Samo ena je ljubezen večna, in ta je vijolična,« pravi Natalija, ki jo bomo na malih zaslonih v novi oddaji prvič videli 18. septembra.