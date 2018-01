Tavares družino odpeljal v Brazilijo

Zvezdnik vijoličastih Marcos Tavares pri nas živi desetletje in pogosto poudarja, da je njegova domovina Slovenija, ne Brazilija, a z ženo Leticio kljub temu neizmerno pogrešata domače. S petimi otroki sta se odločila izkoristiti zimski premor, na katerem trenutno zasluženo uživajo slovenski prvoligaši, zato je družinica odpotovala čez lužo k sorodnikom. Medtem ko nas v Sloveniji pošteno zebe, Tavaresevi uživajo v poletnih radostih v Santa Catarini, kjer temperature te dni dosegajo tudi do 30 stopinj Celzija. Dolge peščene plaže, sonce in ljubezen so trenutno vse, kar potrebujejo, Leticio pa najbolj veseli to, da lahko dneve končno preživljajo skupaj.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«