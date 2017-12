Tarini in Tomijevi prazniki

Prazniki so čas, ko se za mizo zbere vsa družina, ko nikomur ni treba hiteti, in seveda priložnost, da objamemo in obdarujemo najbližje. Voditeljica in manekenka Tara Zupančič se jih veseli kot otrok. »Enkrat praznujemo pri Tomijevih, drugič pri mojih. Poklepetamo ob večerji in si izmenjamo darilca,« nam Tara opiše vsakoletni božični večer. Med seboj se vsi obdarujejo, vendar ne pretiravajo, temveč si podarijo malenkosti. »Vsega imamo še preveč, zato smo darila omejili,« nam je zaupala Tara, ki se je odločila za dobrodelno potezo in se letos pridružila eni od številnih dobrodelnih božičnih akcij in nekoga obdarovala. »To je fin občutek,« nam je še povedala.

