Tara Zupančič in Tomi Meglič: Ni še čas za otroka

Tara in Tomi se rada pokažeta, o svoji ljubezni pa ne želita govoriti. Foto: Sašo Radej

Spomladi je kot strela z jasnega odjeknila novica, da sta se Siddhartin frontman Tomi Meglič in Manca Simčič razšla. Tomi je našel srečo v objemu lepe voditeljice in manekenke Tare Zupančič, ki je pred njim grela srce Jana Plestenjaka. Tara nam je priznala, da se izjemno dobro razume s Tomijevima otrokoma, hčerko Noro in sinom Zakom, svoje ljubezenske zgodbe z enim največjih slovenskih rockerjev pa ne želi obešati na veliki zvon.

