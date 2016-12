Tara Zupančič: Odselila sem se, ko nisem imela pojma, kaj je življenje

Kako se začne vaše jutro?



Z zelenim čajem, zajtrkom in glasbo.



O čem je govoril zadnji SMS, ki ste ga dobili?



Bilo je povabilo v London.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O božičnih darilih – ker vedno nekaj ustvarjam sama, moram zgodaj začeti.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Nazadnje od sreče, pred nekaj dnevi. Ah, ta ljubezen (smeh).



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Sem, seveda. In vsakič znova se naučim, da solze zdravijo in čez nekaj časa se vedno spremenijo v tiste 'ta srečne'.



Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Slab mesec. Najbrž zaradi najstniških traparij. Po navadi sem bila jaz tista, ki nisem bila ravno odločena, kaj si želim, na kar danes nisem ponosna.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Način gibanja, karizma in glas.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca, ki vam je povzročal težave?



Ne, tako hudo ni bilo nikoli. Sem pa kar nekaj časa dobivala pisma, ki so postajala vedno bolj čudna. Ampak potem so prenehala prihajati. Na srečo.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Da po Ljubljani vozim roza taksi.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Pred kakšnim mesecem, pogovarjali smo se o delu, o tem, kako se naša življenja spreminjajo, kaj bomo jedli in katerega decembra bomo naredili tradicionalni žur.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Včasih si ne upam biti spontana. Popolnoma, brez razmišljanja, kaj se bo zgodilo potem.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Avtomobil. Pa še ta je bil na lizing in od tega je minilo že pet let (smeh).



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Približala bi se živalim, ki se nas običajno bojijo.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Dobro igrati kitaro – dlje od nekaj akordov nisem prišla.



Najbolj drzna stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Da sem se odselila od doma, ko še nisem imela pojma, kaj je življenje.



Kdaj ste se odselili od doma?



Pred 11 leti, imela sem 17 let.



Najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli v življenju?



Nazadnje pred kamero, ko sem čutila (in slišala!), kako mi zmanjkuje glasu, hkrati pa sem se zavedala, da moram povedati še kar nekaj besedila.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Spomin na vonj pokošene trave in sena v poletnih mesecih v domači vasi, kjer smo se igrali otroci v bližnjem gozdu. Nato pa na pikaste skodelice ter palačinke, ki so sledile za večerjo.



Ste na kaj alergični?



Na vino. In to čisto zares! Kombinacija sulfatov in grozdja.

