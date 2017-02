Tara Zupančič: Moje življenje je zgodba grdega račka

S trdno voljo in strokovno pomočjo se je otresla zaprašenih vzorcev, se naučila ljubiti in postala ljubljena. v laboda se je prelevila le zaradi trdnega, borbenega značaja in preudarjenega odnosa do življenja, s katerim je zaplesala v vseh ritmih. po novem se bo vrtela tudi v vlogi voditeljice najbolj priljubljenega šova na svetu, Zvezde plešejo, in tako naredila še korak k svojim sanjam.

Trpke izkušnje te izoblikujejo, pravi Tara Zupančič in nas pospremi v svoje otroštvo, ki je bilo sprva brezskrbno, posledice starševske ločitve je občutila šele v najstniških letih. »Živela sem na vasi, ob koncu Bohinjske Bele, in tam obiskovala prve štiri razrede osnovne šole. Plezala sem po drevju, bila bolj fantovska deklina, ki se je znala tudi zravsati (nasmešek).

