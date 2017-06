Tanja Žagar se je raznežila: Obljubljal je, da me bo vzel in graditi dom začel ...

»Obljubljal je, da me bo vzel in graditi dom začel, ki pomenil bo prostost in bo trden kot dravski most...,« se je na svojem facebook profilu raznežila priljubljena pevka Tanja Žagar in obenem objavila fotografiji z omenjenega mostu. Oboževalci so ji namenili srčke, vščečke ter po večini zapisali, da je carica. Nekateri pa seveda niso mogli mimo vprašanja, komu so besede namenjene.

Spomnimo, pevka, o kateri je revija Suzy že pred časom ekskluzivno poročala, da pričakuje svojega prvega otroka, o nosečnosti molči . Da pod njenim srcem raste otrok, ni ne zanikala ne potrdila, temveč se v javnosti prešerno nasmiha, ob strani pa ji stoji menedžer Miki Šarac, s katerim naj bi imela razmerje.