Tanja Žagar razkrila rok poroda

Le še dva nastopa sta pred Tanjo Žagar, ki že odšteva dneve do 15. oktobra, ko ima rok poroda. Veseli se, da bo lahko do zadnjega stala na odru, najprej v soboto, 23. septembra, v dobrodelne namene, nato pa še za radijski koncert konec meseca. Prežeta s hormoni sreče se vedno bolj zaveda, da bo že čez par tednov v naročju držala svojega otroka, kar jo vedno znova razneži. »Res si nisem mislila, kako zelo čarobna je lahko ta izkušnja, in zagotovo je k vsemu veliko pripomogel tudi moj pozitivni pristop. Vsem se zahvaljujem za spodbudne misli, dobro denejo,« nam je še zaupala Tanja, ki bo kmalu žagala v troje.

