Tanja Ribič v odlični formi

Pred igralko Tanjo Ribič je nov zahteven izziv. Gašper Tič je namreč spisal muzikal za Mestno gledališče ljubljansko in Ribičevi zaupal glavno vlogo v ekipi. Naporne igralske, pevske in plesne vaje so že v polnem teku, konec meseca pa bomo doživeli veliko premiero glasbene komedije z obetavnim naslovom Trač. »Obožujem muzikale in Gašper je ustvaril imenitno besedilo. Svoje sta dodala še odlična Jaka Ivanc kot režiser in Davor Herceg kot avtor pesmi. Kljub zverinskim naporom moram priznati, da uživam v tako ustvarjalnem ansamblu, če samo omenim, da bom vnovič zaigrala ob Urošu Smoleju, si lahko predstavljate, kako trpijo naše trebušne mišice. Te mi bodo prišle še kako prav ob prepevanju duhovitih napevov,« nam je zaupala Tanja, ki se poti tudi doma, kjer pridno nabira kondicijo in moč, da bo na odru laže obdelovala trače.

