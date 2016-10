Tanja Ribič spregovorila o kreditih

Igralka Tanja Ribič se je udeležila odprtja novega medicinskega centra Barsos in razkrila, kako skrbi za svoje zdravje. »Skrbim, da je življenje lepše, in tako poskrbim tudi za svoje zdravje,« je dejala Ribičeva, ki izbira, kaj poje, in poskuša živeti čim manj stresno.

V izjavi je omenila, da jo veseli, da se stvari premikajo in da sledijo tempu življenja tudi v medicini in zdravstvu. »Vse sledi noremu tempu, ki ga narekuje življenje. Tudi način, kakor se danes preživljamo, s krediti. Treba je odplačevati in delati, vsi smo v enem kolesju, zdravstvo pa je capljalo zadaj.«

V Barsusu namreč ponujajo novo storitev enodnevnega bolnišničnega zdravljenja, ki naj bi bila veliko bolj prijazna do bolnikov. Definicija enodnevne ordinacije je, da bolnik zjutraj pride, zvečer odide, vmes pa ima poseg ali je na opazovanju.