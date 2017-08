Tanja Ribič razkriva: zato je tako bela

Nekateri naravnost uživajo, ko ure in ure ležijo na žgočem soncu in se pražijo z željo, da bi bila njihova koža čim bolj temna. Tanje Ribič zagotovo ne bomo našli med temi, saj prisega na zdravo, belo polt, v šali pa privije še, da je bila tudi Sneguljčica snežno bela. »Obožujem poletje, ampak se vedno dobro zaščitim pred nevarnimi opeklinami. Sploh na barki! Sredi morja so žarki še bolj neusmiljeni in toliko bolj vesela sem, kadar najdem kak odličen, predvsem pa naraven izdelek. Eden takšnih 'kulskih' je krema za sončenje v spreju, faktor 30, brez barve. In še po slastnem mangu dišim (nasmešek)! Seveda nisem tako neodgovorna, da bi si žgala svoj kolagen, še posebej v naših letih je treba biti pazljiv,« ozavešča o nevarnostih sončenja.

