Tanja Ribič o Angelini, Đuro: Žena ni ljubosumna

Nobena skrivnost ni, da sta se igralec in režiser Branko Đurić Đuro in hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie spoprijateljila že pred leti. Angelina je bila nad Đurom tako navdušena, da ga je celo povabila k sodelovanju, in sicer je dobil vlogo v njenem režiserskem prvencu V deželi krvi in medu.

Đuro in Tanja nista nikoli pretirano razpravljala o Angelini, lahko pa na njunih profilih na facebooku najdemo skupne fotografije z njo in njenim bivšim, Bradom Pittom. Tako je Tanja pred kratkim objavila fotografijo, na kateri njen Đuro objema Angelino, pod njo pa je zapisala: »Tale selfi je pa res luškan, a ni?« Njeni prijatelji so se s tem strinjali, večina pa je Tanjo pohvalila, da je videti veliko bolje kot Angie.

»Hvala, res, ampak ona je nekaj najlepšega, kar sem videla v življenju,« je odgovorila Tanja in dodala, da se s tem, da je lepša od Angeline ne more strinjati.

Nad Tanjino objavo je bil navdušen tudi Đuro, ki je ob tem v svojem značilnem in šaljivem slogu zapisal: »Tisto, ko žena ni ljubosumna.«