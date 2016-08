Tanja Ribič navdušena nad novo 'igračo'

Zabava na vodi, ki je pred nekaj leti osvojila tuje zvezdnike, je vse bolj priljubljena tudi pri nas. SUP, iz katerega je nastala izpeljanka supanje in pomeni stoječe veslanje, je prevzel igralko Tanjo Ribič, ki je, vedno bolj navdušena nad rekreacijo na vodi, ugotovila, da lahko poleti na zabaven način poskrbi za svojo že tako vitko postavo. Ta je Tanjine oboževalce navdušila bolj kot njen novi pripomoček, zato so komplimenti kar deževali, med drugim so ji laskali z besedami, da ji lahko zavida marsikatera najstnica. Glede na to, da bo čez dve leti praznovala abrahama, se vsekakor strinjamo z njimi.

