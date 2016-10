Tanja o prvem srečanju: Đuro se ji je smilil, kupila mu je sendvič

Branko Đurić in Tanja Ribič sta skupaj nastopila v oddaji Alke Vuica v oddaji Vidimo se u Sarajevu. »Jaz branim Slovence, ona jih napada,« je dejal Đuro Tanja pa mu je odvrnila, da je ona zgolj objektivna. Pojasnila sta, da je prvič, da sta skupaj v oddaji.

»Spoznala sva se v gledališču. Igrala sva moža in ženo, vsi drugi so vedeli, kdo je Đuro, jaz pa ne. Vse nas je tako očaral. Meni se je smilil, mislila sem, da je begunec, pa sem mu kupila sendvič. Šarmiral me je s svojim humorjem. Meni ga je bilo žal, bil je ves suhcen. Hudo mi je bilo za vse, kar je preživljal. Pokazal nam je, kako smo neumni, da se obremenjujemo s tako neumnimi stvarmi,« je prvo srečanje opisala Tanja. »Dober sendvič je bil,« pa je povedal Đuro.

Bradu Pittu ni predvajal Brada Pitta

Spregovorili so tudi o Angelini Jolie in Brada Pitta. Branko je pojasnil, da ne bi mogel reči, da so prijatelji, ampak bolj znanci. Angelina in Brad sta namreč v Franciji kupila vinsko klet, vino iz te kleti pa se da kupiti tudi v Sloveniji. Gre za srednji cenovni razred, Branko pa je dejal, da je njuno vino super. Tudi Tanja in Branko sta jima podarila nekaj steklenic slovenskega vina in menda sta bila navdušena.

Na vprašanje, ali je Brad Pitt slišal Severinino uspešnico z naslovom Brad Pitt, je Branko odgovoril, da misli, da je ni. »Ko smo se spoznali, me je presenetil z znanjem vseh naših psovk. Zapomnil si je tudi imena vseh, s katerimi je sodeloval pri snemanju prvega svojega filma, ki ga je posnel v Črni gori. Presenetil me je.«

Tanja je po dolgem času stopila pred kamero tudi za mikrofon in zapela Simpatijo. Kaj vse sta povedala Alki, pa poslušajte v intervjuju spodaj.