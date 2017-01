Tanja Kocman: Otipavala bi Filipa Flisarja

Kako se začne vaše jutro?



Z budilko, z dremežem in s tem, da me moj dragi pes Čarli s tačko pretepe po obrazu, da ga spustim na vrt. Sicer pa sem zavoljo ranega zbujanja postala povsem neznačilna ženska in sem se sposobna urediti v 10 minutah, samo da lahko malo dlje spim.



O čem je govoril SMS, ki ste dobili nazadnje?



Nazadnje sem dobila SMS od svojega osebnega trenerja Andreja Hriberška, ki mi grozi, naj za svoj rojstni dan ne pojem preveč in naj se že končno spet vrnem na fitnes.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O odnosih in o tem, kako so se tekom let uspeli zaplesti.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Jokala sem od sreče za svoj rojstni dan, ker so me sodelavci, ki jih štejem tudi med prijatelje, lepo presenetili, se zbudili že ob štirih zjutraj ter me pričakali v studiu.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Seveda, vsako leto vsaj enkrat.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca, ki vam je povzročal težave?



Vsake toliko se pojavi kdo, ki morda vzame zadevo preveč zares in misli, da te res dobro pozna. Tako mi je neki gospodič sledil na razne nastope ter se pred mano znašel tudi na silvestrovanju. Ampak na srečo ga je potem moje opozorilo dovolj streznilo, da je prenehal. No, vsaj fizično sledenje. Vseeno pa še vsake toliko na kakšnem družabnem omrežju spiše kakšno žaljivko.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Nekje so zapisali, da sem promotorka botoksa. In dasiravno nimam nič proti takšnim posegom, se jih sama še nisem poslužila, predvsem pa me ni najel noben estetski kirurg, da bi jih promovirala.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Načeloma tega ni. Ne bi skakala s padalom ali se dotikala pajkov, ker imam določene fobije, s katerimi se niti nočem spopadati, ker me ne omejujejo. Z ostalim pa se soočam sproti.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Verjetno bi samo otipavala Filipa Flisarja.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili?



Ne znam narediti prevala. V šoli sem se bala poskusiti, ker se mi je zdelo skrajno nevarno in tudi butasto, saj ne razumem, kdaj bi mi v vsakdanjem življenju prišlo prav, da se odkotalim stran.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Zdaj imam obdobje, ko sem začela redno hoditi na fit-nes, imam tudi osebnega trenerja, ker bog ve, da mi discipliniranost pri športu ni blizu. Ampak zdaj sem pridna in svoje ženstvene boke redno premikam proti tej lokaciji.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Stopila sem na oder in začela govoriti o sebi. In to počnem zdaj že devet let.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Sem Slovenka, kar pomeni, da živim doma. Sicer zdaj že pet let živim v svojem stanovanju, ki pa je v isti hiši kot starši.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Polžev. Ker imam bujno domišljijo in slab želodec.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.