Tanja in Irena šokirani: gledalci sprašujejo Pop TV, koliko je ura

Nova oddaja Znan obraz ima svoj glas je prinesla mnogo nepozabnih točk. Marijan Novina je s presunljivo izvedbo orosil marsikatere oči, Ljubica Špurej Jazbinšek je presenetila s preobrazbo v pevca skupine Prodigy, Mitja Šinkovec se je prelevil v žiranta Gojca, Lea Sirk in Nika Zorjan sta ustvarili duet, najbolj pa je žirijo in občinstvo prepričal Klemen Mramor - Clemens, ki je pokazal divjo plat. Postal je namreč zelo seksi in tega se je tudi zavedal, ko je odpel uspešnico Sexy and I Know It, ki ga izvaja LMFAO. Slekel se je namreč do spodnjic. Gledalci so bili več kot navdušeni, so pa nekateri tudi podvomili o primernosti takšnega nastopa.

Da je Clemens s slačenjem povsem šokiral žirantki Tanjo Ribič in Ireno Yebuah Tiran, ki jima je Gojc v šali moral zakriti oči, najbrž ni treba posebej omenjati ...