Tanja Gobec malo neprijetno zbegana pred televizijskimi kamerami?

O dolgoletni televizijski voditeljici nacionalne televizije Tanji Gobec pravzaprav v nezajetnem arhivu ni mogoče najti kakšnega pretiranega intrigantskega zaznamka. Ne vemo, od kod prihaja in kam gre, kaj zasebno počne in kaj jo poleg novinarstva navdušuje. Medijem ne dovoli niti malo blizu in skoraj ni možnosti izvedeti kaj več. Dovolj mora biti tisto, kar vidimo. Razumemo, mikrofona ne izpusti iz rok. Tukaj paradoksa pravzaprav ni: do svojih sogovornikov je – roko na srce – spoštljiva in mej dostojanstva, tudi pod nevarno parolo novinarske radovednosti in dolžnosti do informiranja, ne prestopi. Nekateri, ki že dlje spremljajo medije, so prepričani, da nas prepričuje s preudarnostjo, profesionalnostjo in konservativno držo.

To pa ni bilo lepo; prav videlo se je, da so ga televizijci malce žingali.

No, vsaj do zdaj

Sredin televizijski nastop ene, kot je slišati, boljših televizijskih voditeljic – čeprav drugi radi navržejo, da je netelevizična televizijska –, pa je pokazal njeno drugo stran. Vsaj tako menijo gledalci. Kar nekaj klicev v obliki vprašanj smo bili deležni v redakciji opravljivega omizja Bulvarja, češ, kaj se je zgodilo s Tanjo Gobec.

»Je bila res en malo nažgana?« nas je vprašala bralka M. H. F. iz Posavja je bil bolj neposreden: »To pa ni bilo lepo; prav videlo se je, da so ga televizijci pred oddajo malce žingali.« Anici se je nastop Gobčeve zdel »neprijetno zbegan«.

Ja, ampak v napovedih Odmevov (nekaj pred 20. uro) je bilo neprimerno bolj očitno, da je voditeljica »alkoholno zmedena,« so prepričani tretji. Delovala je zelo neprepričljivo; pri govoru se ji je zatikalo, njena dikcija je bila nenavadna, govorila je nenavadno zelo počasi.

Včeraj Tanja Gobec ni vodila Odmevov. Zamenjala jo je Rosvita Pesek.

Na slovenski nacionalki niso nevajeni alkohola in njegovih učinkov na vodenje oddaj. Številni gledalci še pomnijo nekatere voditelje, ki so »sloveli« kot ljubitelji dobre kapljice, pa tudi druge, npr. komentatorje, ki so jih kar sredi kakega športnega prenosa preprosto zamenjali z malo bolj treznim voditeljem.

S Kolodvorske 2–4 omizju na opravljivi strani ulice uradnih odgovorov o domnevni alkoholiziranosti oz. nealkoholiziranosti oz. neprijetni zbeganosti voditeljice Tanje Gobec niso dali. Je pa neuradno slišati, da navedbe menda še kako držijo. »Mater duš, pa je bila res nažgana; upam, da ne bo prehudih posledic, saj je sicer ena boljših na TV,« je Bulvarju zaupal televizijski kolega, ki drugih, nemara nekorektnih, podrobnosti noče deliti z javnostjo.

Številni teve gledalci še pomnijo komentatorje, ki so jih kar sredi kakega športnega prenosa preprosto zamenjali.

V Bulvarju se spomnimo, kako je radijski in televizijski napovedovalec, voditelj in pozneje novinar Rado Časl prav za Gobčevo dejal, da bo želja Tanje Gobec, da bi jo gostje v oddaji, ki jo vodi, spoštovali, še dolgo ostala samo (neizpolnjena) želja. Z epizodami, kakršna je bila to sredo, utegne Časlova napoved bržkone celo držati.