Tanja Fajon: Z Ulrichom je izginila tudi bolezen

Na najino srečanje je Tanja Fajon (45) v četrtek zvečer prihitela naravnost z letališča. Kot običajno se je vrnila iz Bruslja, le da jo je tokrat prvič mož Veit-Ulrich (55) čakal v Ljubljani. Prvič je teden preživel sam v njunem novem domu. Za zdaj živita pri njeni mami, saj še nista našla pravega stanovanja, a Tanje ni preveč skrbelo: »Veliko prijateljev imava, zelo odprt in družaben človek je.«



To je novo obdobje za oba z možem



»Oba sva že leta vezana na Bruselj, jaz 15 let, mož še več, zaradi dela pa sem morala vsak konec tedna priti sem. Tako sva tudi živela – ob četrtkih sem odšla v Slovenijo, mož pa je ostal v Bruslju, kjer sva si ustvarila življenje. Postalo je preveč naporno. Ta razdalja v osebnem življenju... Plačaš visoko ceno. Ko imaš tak poklic, da si veliko na poti, imaš službo, ki ti jemlje veliko časa, in vikende preživljaš stran od partnerja, postane naporno. Mož si je želel že prej priti v Slovenijo, ker jo ima zelo rad, je pa tujec, zato je to meni po eni strani predstavljalo izziv, po drugi pa skrb. Kot novinar v Bruslju je imel lep položaj, zdaj se bo moral znajti tu, zato sva z odločitvijo odlašala,« pripoveduje. Na koncu je zmagala želja po skupnih trenutkih, po tem, da končno preživita več časa skupaj. Tanja je od četrtka do nedelje v Sloveniji in te dneve, sploh vikende, bosta sedaj lahko izkoristila. »Oba rada smučava, hodiva na morje, jadrava, imava rada vse, kar je povezano s Slovenijo,« z ljubeznijo v glasu pove Tanja.

