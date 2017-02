Tanja Fajon našla novi dom

Evropska poslanka Tanja Fajon in njen mož, nemški novinar in snemalec Veit-Ulrich Braun, sta končno našla novi dom. Oktobra lani sta se, da bosta lahko več skupaj, na njegovo pobudo iz Bruslja preselila v Ljubljano. Za začetek sta bivala kar pri Tanjini mami, preseljene stvari pa shranila v sosedovi garaži. Tanja in Veit sta sedaj končno našla dom, ki jima je res všeč. Pred nekaj dnevi sta kupila hišo v Zbiljskem gaju, v prijetnem naselju, streljaj od prestolnice, kjer bosta skupaj uživala od četrtka do nedelje, ko je Tanja v Sloveniji. Njej bo to idealna iztočnica za tek, Veit pa bo imel dovolj prostora za delo dopisnika, blizu pa so tudi hribi, narava, izleti, torej vse, v čemer uživata.

