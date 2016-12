Tanja in Đuro prenavljata svoje gledališče

Čeprav je igralec, režiser in glasbenik Branko Đurić - Đuro trenutno zelo zaposlen s svojo Đurologijo, s katero je tudi pri nas že kar dvakrat napolnil Cankarjev dom, stari maček ne počiva. Prav tako kot njegova Tanja Ribič, ki je razkrila, da sta z Đurom že zavihala rokave in se lotila prenove gledališča, ki sta ga konec lanskega leta kupila v središču Zagreba skupaj s priljubljenim igralcem Renejem Bitorajcem. Gre za nekdanji kino Mosor, sodelovanje med Đurom in Bitorajcem pa ni presenetilo nikogar, saj sta moči združila že pri filmu Nikogaršnja zemlja, pozneje pa tudi filmu Kajmak in marmelada in seriji Naša mala klinika ter postala dobra prijatelja, tudi ko so ugasnile kamere. Par pridnih rok ni nikoli odveč, zato so za delo poprijeli vsi, Đuro in Rene pa že komaj čakata, da bosta lahko odprla vrata težko pričakovanega teatra. »Mi smo pravi garači,« je ekipo pohvalila Tanja.

