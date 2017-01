Talenti družine Sešek

Luka je z 19 leti najstarejši, sledita mu 16-letni Miha in najmlajši, 12-letni Jan, trio, na katerega sta Jure in Urša neizmerno ponosna. Foto: Peter Irman

Ob jabolčnem soku, ki ga pridelujejo sami, smo se posedli za družinsko mizo, nekakšen epicenter njihovega vsakdana. Zadnje tedne se vse vrti okoli sina Luke in njegovega finalnega nastopa v oddaji Slovenija ima talent. Pri Seškovih se namreč proslavlja, spodbuja, navija in tolaži skupaj, saj sta mama Urša in oče Jure najboljša motivatorja in prava zakladnica nasvetov. V smehu se Urša pošali, da je v družini mati glavna, zato hitro prevzame pobudo.

