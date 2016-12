Talenti dali še zadnja finalista, Marjetkina učenka izpadla

V vseslovenskem resničnostnem šovu se je predstavila še zadnja šesterica, ki si je s svojim talentom prislužila mesto v polfinalu. Na svoj račun so prišli ljubitelji solističnih pevskih točk, plesni navdušenci in tudi ljubitelji umetnosti.

Tokrat so se predstavili pevec David Matići, posebna glasbena izvajalka Damaris Potočnik, akademski slikar Simon Potočnik, znan tudi kot Some artist from Slovenia, učenka Marjetke Vovk, Klara Jazbec, plesna skupina LED motion in psihoterapevtka, ki je v petju našla kreativni del sebe, Tara.

Na koncu so največ glasov podpornikov dobili Klara Jazbec, David Matići in LED motion. Naravnost v polfinale so gledalci poslali plesalce. Sledilo je glasovanje žirije, kjer sta bila pevca še vedno izenačena in tako so ponovno odločali glasovi publike. S titulo desetega finalista so v šesti sezoni šova okronali vokalista in interpreta Davida Matićija.