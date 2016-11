Talent Isaac Palma v Slovenijo prišel po ljubezen in slavo

Pot ga je v Slovenijo pripeljala službeno, tukaj je ostal zaradi ljubezni do Patricije, ki je letos postala njegova žena. Foto: osebni arhiv

Medtem ko so žiranti priljubljene oddaje Slovenija ima talent v zadnjih tednih močno dvomili, da se bo na odru pojavil še kakšen pevski talent, ki bi osvojil srca Slovencev, se je kot strela z jasnega neba pojavil simpatični Argentinec Isaac Palma. V Slovenijo ga je pot zanesla službeno. V okviru izobraževanja je obiskal našo deželico, spoznal svetlolaso lepotico Patricijo in se vanjo noro zaljubil. Slovenija in vse, povezano z njo, se je takoj zasidrala v njegovo srce, a dejstvo je, da če ne bi bilo Patricije, s katero je Isaac poročen osem mesecev, Slovenci nikoli ne bi slišali njegovega angelskega glasu, ob katerem se je tako na avdiciji kot v polfinalni oddaji marsikomu orosilo oko. Potem ko je ljubezen našel na koncu sveta, se je odločil svoj izjemni vokal predstaviti širši javnosti, ki je – milo povedano – navdušena nad Isaacom.

