Taktika za zmago? »Vsi mi zaupajo, jaz pa jim zarijem nož v hrbet«

Ines se je vrnila z Otoka izgnanih, svoje izkušnje pa je sprva zaupala le zavezniku Alenu. Četverica, v kateri sta še Jurij in Sandi, računa, da bo njihov načrt za pot v finale uspel. Taktiziranja je veliko na vseh straneh, obstaja več dogovorov, a vsi vsem ne zaupajo ...

»Če bi nas Sandi izdal, bi zdrsnil po lestvici navzdol,« je v zvezi s tem dejal Alen. Nato pa dodal: »Če pa vse prelisiči in pride do finala, bo s tem pokazal, kakšen človek je.«

Ines pa se je potem pogovorila še s Sandijem, ki ima povsem svoje načrte.

Sandi igra svojo igro

»To, da mi vsi verjamejo, samo kaže, kakšen človek sem. Sem zelo, zelo, zelo dober človek in to v meni vidijo vsi. Jaz pa tukaj ne morem biti tisto, kar sem, in to je dober človek. Zato moram igrati to, kar igram zdaj, to je, da vsi zaupajo meni, jaz pa jim zarijem nož v hrbet, da ga oni meni ne morejo. Raje držim nož v rokah, kot pa da ga imam v hrbtu,« je pojasnil gledalcem, češ da so izrečene besede eno, kar narediš, pa pomeni veliko več. Sandi je besede Ines, ki naj bi ostale le med njima, seveda takoj nesel naprej Juriju …

V nadaljevanju so se spopadli v boju za imuniteto. To je dobila Teja, čeprav si je Sandi nekaj prednosti kupil na dražbi prejšnji dan. Po vzpenjanju na visok steber, točenju vode in plavanju jih je čakala še sestavljanka. Teja je bila imunitete seveda več kot vesela: »Srečna sem, saj vem, da sem varna. Dokazala sem, da lahko kdaj tudi zmagam.«

Njena zmaga je seveda podrla marsikateri načrt, ki so ga pred tem kovali. Alen je ugotovil, da jih je pač spet udarila karma.